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16:24, 13 ноября 2023Среда обитания

Названа неожиданная опасность отопления в квартире

«БелНовости»: из-за отопления воздух становится сухим и опасным

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Слишком сухой воздух в квартире может негативно повлиять на здоровье. Неожиданную опасность отопления назвали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, воздух в помещениях становится чересчур сухим из-за большого количества радиаторов. Это может отрицательно сказаться на состоянии дыхательных путей жильцов.

Чтобы избежать проблем с дыханием в холодное время года, перед сном следует увлажнять слизистую носа пальмовым или абрикосовым маслом. Кроме того, рекомендуется купить домашние цветы, которые сделают воздух менее сухим. При этом листья растений лучше опрыскивать из пульверизатора. Также поможет регулярное проветривание помещения.

Ранее россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей. Генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что они могут привести к взрыву.

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