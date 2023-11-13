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12:33, 13 ноября 2023Забота о себе

Названы неочевидные причины головной боли по утрам

Невролог Шадбер: прием болеутоляющих может вызвать головную боль по утрам

Фото: Unsplash

Бессонница и употребление спиртных напитков являются частыми, но не единственными факторами, провоцирующими утреннюю головную боль. О неочевидных причинах этого состояния рассказала врач-невролог Насима Шадбер изданию The Sun.

По словам Шадбер, с головной болью по утрам часто просыпаются пациенты с апноэ во сне. По ее словам, их ощущения могут напоминать приступы мигрени, когда пульсирующая боль появляется с одной стороны и сопровождается светобоязнью и тошнотой. Другой вариант, продолжила врач, — это опоясывающая боль вокруг головы. Такая же бывает у пациентов с депрессией или тревожным расстройством.

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Еще одной возможной причиной головной боли по утрам Шабер назвала слишком частый прием болеутоляющих препаратов. Чтобы убрать неприятные ощущения, она посоветовала принимать обезболивающие средства не чаще 10 раз в месяц или двух раз в неделю. «Есть очень маленькая вероятность, что утренние головные боли вызваны повышенным давлением в мозге из-за опухоли или новообразования», — сказала врач. Она уточнила, что в этом случае боль будет постоянной. Кроме того, со временем она начнет постепенно усиливаться. Нередко будут появляться и другие симптомы — в том числе вспышки мерцающего света или частичная потеря зрения.

Ранее эндокринолог, нутрициолог Мария Скибицкая подсказала, какие продукты помогают при головной боли. По ее словам, фундук, миндаль и фисташки помогают насытить организм энергией и поддержать нервную систему.

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      Екатерина Улитина
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