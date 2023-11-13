Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:20, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Израильская армия обстреляла журналистов в Ливане

РИА Новости: израильская армия обстреляла кортеж с журналистами в Ливане

Фото: Mohammed Nasser / Shutterstock / Fotodom

Журналисты попали под обстрел ЦАХАЛ на юге Ливана. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Израильская армия обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана, несколько машин сгорели», — говорится в публикации. Инцидент произошел в населенном пункте Ярун. По информации агентства, никто не пострадал.

Издание The National при этом сообщило, что израильская армия произвела артиллерийский обстрел «в метрах от того места, где работала группа журналистов из разных изданий». Отмечается, что на месте обстрела находилась съемочная группа ливанского телеканала Al Jadeed, она засняла произошедшее.

13 октября телеканал Al-Jazeera сообщил, что двое его сотрудников были ранены при израильском обстреле на юге Ливана. Под обстрел также попал сотрудник Reuters, его спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      В Литве объяснили потребность в танках

      Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

      Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

      Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

      Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

      Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

      Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию

      В России оценили устойчивость курса рубля

      Энн Хэтэуэй снялась в откровенных нарядах для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости