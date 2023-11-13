Израильская армия обстреляла журналистов в Ливане

РИА Новости: израильская армия обстреляла кортеж с журналистами в Ливане

Журналисты попали под обстрел ЦАХАЛ на юге Ливана. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Израильская армия обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана, несколько машин сгорели», — говорится в публикации. Инцидент произошел в населенном пункте Ярун. По информации агентства, никто не пострадал.

Издание The National при этом сообщило, что израильская армия произвела артиллерийский обстрел «в метрах от того места, где работала группа журналистов из разных изданий». Отмечается, что на месте обстрела находилась съемочная группа ливанского телеканала Al Jadeed, она засняла произошедшее.

13 октября телеканал Al-Jazeera сообщил, что двое его сотрудников были ранены при израильском обстреле на юге Ливана. Под обстрел также попал сотрудник Reuters, его спасти не удалось.