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18:50, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Телеканал Al-Jazeera сообщил о ранении двух сотрудников

Al-Jazeera заявил, что двое его сотрудников ранены при израильском обстреле

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Телеканал Al-Jazeera заявил, что двое его сотрудников были ранены при израильском обстреле. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала.

Уточняется, что под обстрел попал автомобиль, в котором были представители прессы. Это произошло на юге Ливана. Трое человек, включая корреспондента и фотографа Al-Jazeera, получили ранения.

Еще одного человека спасти не удалось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar, речь идет о ливанском фотографе Иссаме Абдалле, который работал на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль дал сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Уточнялось, что речь идет о жителях Газы к северу от населенного пункта Вади Газа. ХАМАС, в свою очередь, призвал находящихся на этих территориях людей оставаться дома.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

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    Маргарита Щигарева
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