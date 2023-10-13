Телеканал Al-Jazeera сообщил о ранении двух сотрудников

Al-Jazeera заявил, что двое его сотрудников ранены при израильском обстреле

Телеканал Al-Jazeera заявил, что двое его сотрудников были ранены при израильском обстреле. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала.

Уточняется, что под обстрел попал автомобиль, в котором были представители прессы. Это произошло на юге Ливана. Трое человек, включая корреспондента и фотографа Al-Jazeera, получили ранения.

Еще одного человека спасти не удалось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar, речь идет о ливанском фотографе Иссаме Абдалле, который работал на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль дал сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Уточнялось, что речь идет о жителях Газы к северу от населенного пункта Вади Газа. ХАМАС, в свою очередь, призвал находящихся на этих территориях людей оставаться дома.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.