Обвиняемый Дружинин раскрыл причину подготовки покушения на журналиста Соловьева

Журналиста Соловьева планировали ликвидировать из-за его активной поддержки СВО

Максим Дружинин, обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Соловьева, признался, что журналиста планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Дружинин сегодня был допрошен в зале Второго западного окружного военного суда в качестве свидетеля. Он заявил, что к преступлению причастны Пронский, Беляков, Степанов и Мокий. По его словам, фигурантам полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей от куратора с Украины.

Ранее москвич Василий Стрижаков не признал вину в покушении на журналиста. Всего по делу о подготовке к ликвидации Соловьева проходят восемь фигурантов.