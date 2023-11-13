Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 13 ноября 2023Силовые структуры

Обвиняемый Дружинин раскрыл причину подготовки покушения на журналиста Соловьева

Журналиста Соловьева планировали ликвидировать из-за его активной поддержки СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Максим Дружинин, обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Соловьева, признался, что журналиста планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Дружинин сегодня был допрошен в зале Второго западного окружного военного суда в качестве свидетеля. Он заявил, что к преступлению причастны Пронский, Беляков, Степанов и Мокий. По его словам, фигурантам полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей от куратора с Украины.

Ранее москвич Василий Стрижаков не признал вину в покушении на журналиста. Всего по делу о подготовке к ликвидации Соловьева проходят восемь фигурантов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости