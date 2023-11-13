Фигурант дела о покушении на российского журналиста Соловьева отверг свою вину

Москвич Стрижаков не признал вину в подготовке убийства журналиста Соловьева

Житель Москвы Василий Стрижаков не признал вину в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение по существу первого уголовного дела о подготовке расправы над журналистом.

Стрижакову вменяется ряд тяжких преступлений, среди которых незаконный оборот оружия и взрывных устройств, участие в террористической организации.

Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. В свою очередь, Соловьев связал преступление с украинским лидером Владимиром Зеленским.