Фигурант дела о покушении на российского журналиста Соловьева отверг свою вину
Житель Москвы Василий Стрижаков не признал вину в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.
Во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение по существу первого уголовного дела о подготовке расправы над журналистом.
Стрижакову вменяется ряд тяжких преступлений, среди которых незаконный оборот оружия и взрывных устройств, участие в террористической организации.
Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.
25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. В свою очередь, Соловьев связал преступление с украинским лидером Владимиром Зеленским.