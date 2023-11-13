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15:44, 13 ноября 2023Силовые структуры

Обвиняемые раскрыли детали готовившегося покушения на российского журналиста

Фигуранты в суде заявили, что журналиста Владимира Соловьева хотели подорвать
Начало событий в новости Фигурант дела о покушении на российского журналиста Соловьева отверг свою вину

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фигуранты уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева рассказали детали готовившегося ими преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые, по их словам, планировали подорвать автомобиль с Соловьевым или подослать к нему курьера с бомбой.

В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.

Во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Один из фигурантов дела — житель Москвы Василий Стрижаков не признал вину.

Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. В свою очередь, Соловьев связал преступление с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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      Любовь Ширижик
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