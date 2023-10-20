В суд Москвы поступило первое дело о покушении на журналиста Владимира Соловьева

В военный суд Москвы поступило первое дело о покушении на журналиста Соловьева

Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Василий Стрижаков обвиняется по части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия»), части 3 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия»), части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 2 статьи 205.5 (Участие в террористической организации) и по статье о приготовлении к расправе общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений над лицом в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Всего по делу о покушении на российского журналиста проходят восемь обвиняемых. Следователи установили, что злоумышленники действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. Позже в ФСБ заявили, что оно готовилось на ведущего Владимира Соловьева. Его планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины. Сам Соловьев связал готовившееся на него покушение с президентом Украины Владимиром Зеленским.