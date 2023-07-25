В СКР завершили расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева

Глава СКР Бастрыкин рассказал о завершении расследования дела о покушении на Соловьева

Российские следователи завершили расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом во вторник, 25 июля, в интервью РИА Новости рассказал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, по делу о покушении на российского журналиста проходят восемь обвиняемых. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела. Следователи установили, что злоумышленники действовали по поручению Главного управления разведки Украины (ГУР). Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. Позже в ФСБ заявили, что оно готовилось на ведущего Владимира Соловьева. Его планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины. Сам Соловьев связал готовившееся на него покушение с президентом Украины Владимиром Зеленским.