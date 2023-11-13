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17:55, 13 ноября 2023Ценности

Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала тело в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя супруга рэпера Джигана поделилась в сторис видео, на котором запечатлена позирующей перед зеркалом. Для съемки инфлюэнсерша примерила латексное бикини черного цвета. При этом она продемонстрировала свою подтянутую фигуру с разных ракурсов.

В октябре Самойлова ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Она заверила фанатов, что на самом деле ее фигура — результат ежедневных тренировок.

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      Карина Черных
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