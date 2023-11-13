Осужденный на 15 лет российский десантник отправился в зону спецоперации

Отставной майор спецназа ВДВ, осужденный на 15 лет, отправился в зону СВО

Отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, осужденный на 15 лет, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, мужчина покинул колонию строгого режима в Липецкой области несколько недель назад. В зоне конфликта он командует одним из подразделений. После начала СВО Бекмурадов несколько раз обращался в ЧВК «Вагнер» и Минобороны с просьбой позволить ему уйти воевать, но получал отказы.

Бекмурадов участвовал в боевых действиях в Приднестровье, Абхазии, Югославии, первой чеченской компании. За участие в вооруженных конфликтах у военного есть орден «За личное мужество» и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После отправки осужденного в зону конфликта его адвокаты снова начали борьбу за возвращение Бекмурадову имущества и денег, которые были изъяты следователями главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве еще в 2016 году. Защита военного уточнила, что изъятое суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому удержание считается необоснованным.

В 2021 году Лефортовский суд Москвы арестовал Бекмурадова по обвинению в похищении человека и самоуправстве. Тогда он уже пять лет сидел в СИЗО «Лефортово».