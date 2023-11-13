Паузу в карьере Валерия Леонтьева объяснили

Концертный директор Бениш объяснил паузу в карьере Леонтьева воспалением легких

Певец Валерий Леонтьев сделал паузу в карьере из-за перенесенной болезни. Об этом в беседе с MK.RU рассказал концертный директор Александр Бениш.

По его словам, артист взял паузу в три года из-за перенесенного воспаления легких. «Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то "отлучился из большого секса". Но он знает, что у него есть своя публика, которая его всегда примет, поэтому и не парится», — сказал концертный директор.

Бениш отметил, что певец приезжает в Москву. «Живет как жил. Вопреки разным фейкам, довольно много времени проводит в Москве. Дом в Штатах у них с женой уже тридцать лет как куплен: летом Люся всегда прилетала в Россию, ездила с мужем на гастроли: Крым, Кавказ, зимой он в Майами отогревался», — добавил он.

Ранее стало известно, что новогодние выступления Валерия Леонтьева подешевели. Теперь певец требует 120 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей) вместо 150 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей).