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12:12, 12 ноября 2023Культура

Новогодние выступления Валерия Леонтьева подешевели

Mash: певец Леонтьев снизил ценник на новогодние корпоративы на 20 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новогодние выступления певца Валерия Леонтьева стали дешевле — музыкант снизил ценник на корпоративы на 20 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, теперь Леонтьев требует 120 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей) вместо 150 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). Если получится договориться, то стоимость выступления можно будет снизить до 100 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей).

Mash уточняет, что у Леонтьева практически нет выступлений, поэтому он снизил их стоимость. Однако райдер не поменял — в нем указаны предоплата в 50 процентов, размещение его охраны и команды по соседству в отеле, заклеивание окон черными пакетами в номере категории люкс, а также личный Mercedes-Вenz для поездок от отеля к месту выступления. Также Леонтьев требует нескольких носильщиков багажа, 2-3 бутылки виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере 300 долларов (около 27 тысяч рублей). Содержимое райдера певца было впервые раскрыто в декабре 2022 года.

В июле стало известно, что Леонтьев захотел избавиться от «леопардовой» квартиры в центре Москвы — в Колокольниковом переулке, 24. Квартира занимает два этажа, а в ее оформлении широко использован леопардовый принт, много статуй и масок африканских племен.

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      Сергей Истомин
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