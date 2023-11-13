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20:10, 13 ноября 2023Ценности

Платье лопнуло на модели Крисси Тайген на благотворительном концерте

Фото: Araya Doheny / Getty Images for Baby2Baby

Американская модель и телеведущая Крисси Тайген посетила благотворительный гала-концерт Baby2Baby в Лос-Анджелесе, США, и оконфузилась из-за своего наряда. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость выбрала для выхода в свет черное платье длины макси без бретелей, с разрезом до бедра и украшением в виде объемных цветов в передней части изделия. Также она надела босоножки на шпильке, распустила волосы и накрасила губы коричневой помадой.

При этом на размещенных кадрах манекенщица повернулась спиной к камере, показав, что молния на указанном предмете гардероба сломалась и обнажила спину и часть ягодиц. «Смеюсь», — подписала Тайген.

В октябре американская бизнесвумен Ким Кардашьян вспомнила, как надела латексные штаны на конференцию iConnections и оконфузилась. По словам Кардашьян, в середине мероприятия она ощутила дискомфорт в области ягодиц. По окончании собрания телезвезда отправилась в туалетную комнату и увидела, что материал на штанах лопнул.

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      Карина Черных
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