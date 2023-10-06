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07:31, 6 октября 2023Ценности

Латексные штаны лопнули на Ким Кардашьян во время конференции

Фото: Landmark Media / Legion-media

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян вспомнила, как надела латексные штаны на конференцию iConnections и оконфузилась. Соответствующий выпуск телешоу The Kardashians появился на платформе Hulu.

42-летняя знаменитость рассказала о неудачном моменте, который с ней произошел во время февральского мероприятия. Тогда для публичного выступления она надела укороченный топ, облегающие брюки, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она ощутила дискомфорт в области ягодиц.

По окончании собрания телезвезда отправилась в туалетную комнату и увидела, что материал на штанах лопнул. «Сидя на сцене, я чувствовала, что что-то не то со мной происходит. Я сгорала со стыда», — поделилась она воспоминаниями.

В сентябре американская теннисистка Серена Уильямс оценила фотографии телезвезды Ким Кардашьян с теннисного корта. Предпринимательница опубликовала в соцсетях серию кадров, на которых она позирует в оверсайз-рубашке и бикини розового цвета из ассортимента люксового бренда Chanel. На одном из размещенных фото бизнесвумен позировала босиком, держа ракетку в руках. В свою очередь, Уильямс высмеяла приятельницу и отметила, что готова преподать ей несколько уроков.

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    Мария Винар
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