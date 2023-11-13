Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:45, 13 ноября 2023Среда обитания

Полицейский из российского города попытался украсть лифт

Полицейский из Перми попытался украсть лифт из жилого дома

Кадр: Telegram-канал Baza

Полицейский из Перми попытался украсть старый лифт из жилого дома. На инцидент в российском городе обратил внимание Telegram-канал Baza.

Незадолго до происшествия новый лифт установили в одном из зданий на улице Юрша. Его поставили в шахту, в то время как старую кабину разобрали и оставили у входа в подъезд. В четверг, 9 ноября, двое мужчин решили украсть конструкцию и начали складывать ее части в автомобиль.

Председатель ТСЖ застал россиян за кражей и вызвал полицию. Пока сотрудники правоохранительных органов ехали на место, свидетель задержал одного из воров, однако его сообщник смог сбежать. Удалось выяснить, что пойманный мужчина работает в полиции. На обоих злоумышленников завели уголовное дело, ведется поиск сбежавшего похитителя.

Ранее житель Новосибирска попал под суд после того, как поджег лифт жилого дома и украл оттуда детский велосипед, стоявший в подъезде. Он пошел на преступление из-за желания отомстить соседям.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

      Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

      Сексолог посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

      Один из крупнейших нефтетрейдеров нажился на энергетической неопределенности

      Катя Лель раскрыла значение выражения «джага-джага»

      Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

      В США назвали Россию сверхдержавой

      Невеста одного из богатейших людей мира впервые рассказала о помолвке

      ЕС оценил сроки поставки миллиона боеприпасов Украине

      Иностранный футболист рассказал о трудностях изучения русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости