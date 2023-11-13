Полицейский из российского города попытался украсть лифт

Полицейский из Перми попытался украсть лифт из жилого дома

Полицейский из Перми попытался украсть старый лифт из жилого дома. На инцидент в российском городе обратил внимание Telegram-канал Baza.

Незадолго до происшествия новый лифт установили в одном из зданий на улице Юрша. Его поставили в шахту, в то время как старую кабину разобрали и оставили у входа в подъезд. В четверг, 9 ноября, двое мужчин решили украсть конструкцию и начали складывать ее части в автомобиль.

Председатель ТСЖ застал россиян за кражей и вызвал полицию. Пока сотрудники правоохранительных органов ехали на место, свидетель задержал одного из воров, однако его сообщник смог сбежать. Удалось выяснить, что пойманный мужчина работает в полиции. На обоих злоумышленников завели уголовное дело, ведется поиск сбежавшего похитителя.

Ранее житель Новосибирска попал под суд после того, как поджег лифт жилого дома и украл оттуда детский велосипед, стоявший в подъезде. Он пошел на преступление из-за желания отомстить соседям.