Порнозвезда рассказала о неприятном инциденте на свадьбе

Порнозвезда Алексис Тексас в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, рассказала о неприятном инциденте на свадьбе.

Автор контента для взрослых отметила, что в начале карьеры многие друзья отвернулись от нее из-за работы. «Однажды меня выгнали со свадьбы, потому что узнали, что я снимаюсь в порно», — сказала она.

Тексас вспомнила, что на свадьбе она должна была стать фрейлиной своей соседки по комнате в колледже. «Но я уважаю ее решение, потому что мы обе из маленьких городов, и последнее, чего мне хотелось, — это лишать ее внимания в ее праздник», — добавила она.

Порноактриса призналась, что в начале карьеры ей сложно было смириться с предвзятым отношением к себе. «Но были и позитивные стороны: я увидела, кто поддержал меня, кто знал меня как человека и кому было не все равно на мое благополучие, все это отсеяло ненужных людей», — заключила Тексас.

Ранее порнозвезда Мисти Стоун рассказала, что первая съемка в фильме для взрослых была для нее очень комфортной. По словам порноактрисы, съемка проходила в знакомом ей месте.