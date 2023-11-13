Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:20, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о неприятном инциденте на свадьбе

Кадр: Inside OnlyFans / Youtube

Порнозвезда Алексис Тексас в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, рассказала о неприятном инциденте на свадьбе.

Автор контента для взрослых отметила, что в начале карьеры многие друзья отвернулись от нее из-за работы. «Однажды меня выгнали со свадьбы, потому что узнали, что я снимаюсь в порно», — сказала она.

Тексас вспомнила, что на свадьбе она должна была стать фрейлиной своей соседки по комнате в колледже. «Но я уважаю ее решение, потому что мы обе из маленьких городов, и последнее, чего мне хотелось, — это лишать ее внимания в ее праздник», — добавила она.

Порноактриса призналась, что в начале карьеры ей сложно было смириться с предвзятым отношением к себе. «Но были и позитивные стороны: я увидела, кто поддержал меня, кто знал меня как человека и кому было не все равно на мое благополучие, все это отсеяло ненужных людей», — заключила Тексас.

Ранее порнозвезда Мисти Стоун рассказала, что первая съемка в фильме для взрослых была для нее очень комфортной. По словам порноактрисы, съемка проходила в знакомом ей месте.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Белгородский губернатор опроверг данные о попытке ДРГ прорваться в регион

      Красота по-голландски. Чем поражает новый комплекс на Юго-Западе Москвы?»

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости