Порнозвезда рассказала о первой съемке в фильме для взрослых

Американская порнозвезда Мисти Стоун рассказала, что ее первая съемка в фильме для взрослых была для нее очень комфортной. Деталями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

«Все было супер просто, так, что мне не приходилось думать: "О боже, мне так страшно, я никогда больше не хочу сниматься в порно". Все прошло легко и гладко», — раскрыла Стоун. По словам порноактрисы, съемка проходила в знакомом ей месте, а с людьми, которые присутствовали там, она ощущала себя комфортно.

«Там был один оператор. Мой агент все время находился рядом, чтобы я чувствовала себе более комфортно», — добавила гостья подкаста. Она также назвала своего партнера по той съемке милым.

Ранее Мисти Стоун рассказала об отношениях с секс-рабами, которые выполняют все ее прихоти. Порноактриса призналась, что один из них превратился в ее сталкера и однажды сильно избил ее.