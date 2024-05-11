Названо количество поврежденных в Ровеньках жилых домов

Власти ЛНР: от удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках пострадали более 40 домов

Более 40 домов пострадали от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР). Количество поврежденных построек назвал глава города Андрей Рубанцов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадало 42 дома. Помимо этого, были повреждены 13 гаражей. Глава Ровенек также рассказал, что для ликвидации последствий на месте ЧП работали сотрудники МЧС и силовых структур. «Уверен, что за данное преступление украинские националисты понесут заслуженное наказание», — заключил Рубанцов.

Вечером 10 мая ВСУ совершили атаку по нефтебазе в Ровеньках, после чего в городе начался сильный пожар. Ранее в субботу, 11 мая, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам жителей увеличилось до 15. Она добавила, что атаку не пережили четыре человека, шестеро получили ранения, а у еще пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.