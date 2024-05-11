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13:58, 11 мая 2024Россия

Названо количество поврежденных в Ровеньках жилых домов

Власти ЛНР: от удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках пострадали более 40 домов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Более 40 домов пострадали от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР). Количество поврежденных построек назвал глава города Андрей Рубанцов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадало 42 дома. Помимо этого, были повреждены 13 гаражей. Глава Ровенек также рассказал, что для ликвидации последствий на месте ЧП работали сотрудники МЧС и силовых структур. «Уверен, что за данное преступление украинские националисты понесут заслуженное наказание», — заключил Рубанцов.

Вечером 10 мая ВСУ совершили атаку по нефтебазе в Ровеньках, после чего в городе начался сильный пожар. Ранее в субботу, 11 мая, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам жителей увеличилось до 15. Она добавила, что атаку не пережили четыре человека, шестеро получили ранения, а у еще пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.

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      Полина Кислицына
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