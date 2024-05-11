Власти ЛНР: число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам выросло до 15

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ровеньки в Луганской народной республике выросло до 15. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«На данный момент 15 человек пострадало в результате катастрофы, которая случилась в Ровеньках на нефтебазе», — сообщила представитель власти. Пащенко отметила, что атаку ВСУ не пережили четыре человека, шестеро получили ранения, а у еще пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.

Министр здравоохранения Луганской народной республики подчеркнула, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Одного из пациентов минувшей ночью перевели в республиканскую клиническую больницу в Луганске, еще одного пострадавшего с травмой живота готовят к транспортировке в это же медучреждение. «Медики делают все для того, чтобы спасти максимальное количество раненых», — заключила Пащенко.

Вечером 10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник также рассказал, что в результате обстрела были повреждены дома.