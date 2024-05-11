Стало известно о погибших при ударе ВСУ по Донецку

Mash сообщил о погибших при ударе ВСУ по ресторану в Донецке

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли несколько людей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Среди погибших есть официантка. Помимо того, пострадали три сотрудника ресторана Paradise. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Об обстреле Ленинского района Донецка стало известно ранее 11 мая. Атака пришлась на окрестности перинатального центра. Второй удар был нанесен по ресторану. Недалеко от места обстрела собирались участники автопробега, приуроченного к десятой годовщине создания Донецкой народной республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.