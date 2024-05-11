ВСУ обстреляли окрестности перинатального центра в Ленинском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности перинатального центра в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в Ленинском районе Донецка было зафиксировано два прилета. Один из ударов был нанесен возле перинатального центра, второй — по кафе рядом с ним.

По словам корреспондента, недалеко от места обстрела собирались участники автопробега, приуроченного к десятой годовщине создания Донецкой народной республики. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 11 мая стало известно, что ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Удары были нанесены по жилым домам в селе Новопетровка и хуторе Бабка.

Перед этим сообщалось, что украинские войска обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике. Удар пришелся на парк аттракционов.