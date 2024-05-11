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12:32, 11 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в России

Губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новопетровка зафиксировали повреждения в восьми частных жилых домовладениях, а также в здании школы, административном строении сельскохозяйственного предприятия и двух коммерческих проектах.

«В хуторе Бабка осколками выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Оперативные и аварийные службы работают на местах, подомовой обход территорий продолжается», — добавил глава области.

В ночь на 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, в результате попытки атаки пострадали восемь человек, сообщал Гладков.

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      Никита Абрамов
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