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11:31, 11 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли парк аттракционов в ЛНР

Жевлаков: ВСУ обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР

Фото: Telegram-канал Сергея Жевлакова

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР). Удар пришелся на городской парк аттракционов. Об этом сообщил глава городской администрации Стаханова Сергей Жевлаков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью около 01:01 город Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрелом оказалась территория городского парка культуры и отдыха "Горняк". Один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами в самом центре, второй — рядом на аллее парка», — описал ситуацию Жевлаков.

Пострадавших в результате атаки ВСУ, по его словам, нет.

Вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе начался пожар. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, предположительно, удары были нанесены с помощью американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.

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      Екатерина Подвигина
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