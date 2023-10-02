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05:01, 2 октября 2023Из жизни

Порномодель рассказала о безумных секс-рабах

Порноактриса из США рассказала, как секс-раб разрушил ее жизнь

Фото: @mistystonethelegend

Порномодель Мисти Стоун, которая называет себя «альфа-женщиной», рассказала об отношениях с секс-рабами. Своим опытом она поделилась с ведущими подкаста Plug Talk.

По словам Стоун, ей нравится быть госпожой и иметь секс-рабов, которые выполняют все ее прихоти. Однако иногда подобные практики толкают людей на необдуманные поступки.

Один из ее секс-рабов оказался «нарциссом» и, формально приняв свою роль, сам «хотел контролировать» ее или «просто быть частью ее жизни». В результате он практически разрушил жизнь порномодели.

Почувствовав недостаток внимания, мужчина начал вести себя агрессивно. Решив, что друзья Стоун смеются над ним, он укусил ее за ягодицу с такой силой, что модель месяц не могла сниматься из-за заметного следа от зубов.

После этого раб начал донимать всех в окружении актрисы. В конце концов Стоун поняла, что теряет из-за него связи, и порвала с ним. Тогда он стал сталкером.

Мужчина стал звонить ее семье и приходил под дверь с цветами. Стоун пришлось установить дома камеры наблюдения. Однако это его не остановило. Он взломал замок, устроил стрельбу и сильно избил Стоун. После этого актриса обратилась в полицию.

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Бывший секс-раб провел за решеткой семь месяцев и может получить еще один приговор с тюремным заключением сроком на три года. Стоун надеется, что так и произойдет, хотя ей и жаль, что ее приятель лишился свободы. «Если я не дам показания, он продолжит этим заниматься и в конце концов распрощается с жизнью. Так что, способствуя его заключению в тюрьму, я спасаю ему жизнь», — сказала Стоун.

Ранее американская актриса, зарабатывающая в качестве содержанки, рассказала о типичных клиентах и минусах своей работы. Она призналась, что из-за профессии ее отношения с родными не вполне искренние.

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    Алиса Дмитриева
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