ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Киева до присоединения к НАТО

Послы Европейского союза (ЕС) согласовали «конфиденциальный» документ с описанием гарантий союза по обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

Отмечается, что в настоящее время Брюссель обсуждает условия 11-страничного договора с украинской стороной. Предполагается, что гарантии будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО. Одно из обязательств, перечисленных в документе, — предоставление Украине консультаций в течение 24 часов после потенциальной агрессии против страны. Однако речи о прямом военном вмешательстве в конфликт не идет.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Также указано, что «Европейский союз и его страны-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины» при помощи различных мер поддержки — военной, гражданской, финансовой, дипломатической.

В статье отмечается, что документ обсуждается между Европейской службой внешних действий и украинским правительством. Из государств — членов ЕС пока только семь согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия, а также вышедшая из ЕС Великобритания. По данным Welt, еще семь отказываются заключать подобные соглашения — это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта. Также договариваться с Украиной на этот счет не желают не входящие в союз Швейцария и Турция.

В Совфеде оценили проект гарантий безопасности ЕС для Украины

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, практического значения проект гарантий безопасности ЕС для Украины не имеет. Таким мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Практического значения для серьезной политики, мне кажется, подобного рода бумаги и заявления не имеют. Сейчас все решается немножко в других измерениях и на других полях Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры по украинскому кризису с Москвой.

«Он хочет паразитировать на помощи Запада. Но ничего хорошего международное сообщество от режима Киева не ждет. Поэтому все эти увещевания рассчитаны на наивных», — заключил Карасин.

Посол ФРГ назвал условие вступления Украины в НАТО

Накануне посол ФРГ в Киеве Мартин Егер заявил, что Украина сможет вступить в НАТО лишь после окончания конфликта на ее территории.

Как человек, который находится на Украине, и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО Мартин Егер посол ФРГ в Киеве

При этом, по словам Егера, в настоящий момент членство государства в альянсе «нереально». Дипломат добавил, что Киев получает поддержку, чтобы «защитить свою независимость», но вопросы о вступлении в блок нужно решать уже после окончания конфликта.

Мартин Егер Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

В то же время глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Он усомнился в том, что страна вступит в альянс ускоренным путем. «Думаю, что нет», — подчеркнул он.

Зеленский заявил о работе над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

23 апреля украинский лидер заявил, что Украина и США начали работать над документом о гарантиях безопасности. По его словам, договор станет «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Киева с другими странами. Зеленский уточнил, что в документе зафиксируют условия военной и финансовой поддержки республики на следующие десять лет.

Ранее в мае глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сейчас наблюдается «ощутимый прогресс» в согласовании текста договоренностей Киева и Вашингтона о гарантиях безопасности для страны. Ермак подчеркнул, что благодарен командам двух стран за уже проделанную работу. По его словам, стороны продвинулись в согласовании текста документа.

«Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце», — отметил он.

На фоне этого США заявили о выделении нового пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов. Однако Зеленский оказался недоволен этой мерой. Как он написал на своей странице в социальной сети Х, объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно.

Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах Владимир Зеленский президент Украины

В США увидели желание Байдена вечной войны на Украине

Обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин отметил, что переговоры Вашингтона и Киева по поводу соглашения о безопасности на 10 лет свидетельствуют о намерении администрации президента США Джо Байдена продлить конфликт на Украине навечно. «Все еще рано называть это вечной войной?» — поинтересовался журналист.

В свою очередь, в Совете Федерации заявили, что переговоры Украины и США ведут человечество к многолетнему противостоянию. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился Григорий Карасин.

«У меня такое впечатление, что все эти переговоры посвящены одному и тому же: мольбам о дополнительных выделениях средств и вооружений. Никакого долгосрочного планирования, наверное, нет, это все зонтик, под которым это все происходит», — высказался он.