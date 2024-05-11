Украина заявила о планах окончательного принятия «формулы мира»

Подоляк: Украина планирует финально принять формулу мира на саммите в Швейцарии

Украина планирует окончательно принять «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского на международном саммите в Швейцарии, дабы привлечь в ее поддержку максимальное число иностранных государств. О подобных планах заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью австрийской газете der Standard.

«У нас есть три цели [в ходе проведения международного саммита в Швейцарии]. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, чтобы мы максимально увеличили число государств, поддерживающих эту формулу. И в-третьих, по результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права», — заявил Подоляк, также напомнив о «невозможности прямых переговоров с Россией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.