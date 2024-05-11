Российские войска уничтожили три танка Leopard в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении трех танков Leopard в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили три немецких танка Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Танки были уничтожены в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном начала работу выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под открытым небом в центре города выставлены образцы как произведенных на Украине, так и переданных ВСУ странами НАТО бронемашин. Ознакомиться с экспонатами может любой желающий.