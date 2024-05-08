Захваченную «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Чечне

В Чечне открыли выставку трофейной техники ВСУ

В Грозном начала работу выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об открытии экспозиции сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Под открытым небом в центре города выставлены образцы как произведенных на Украине, так и переданных ВСУ странами НАТО бронемашин. Ознакомиться с экспонатами может любой желающий.

«Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику», — написал Кадыров, отметив, что бронемашины доставлены в чеченскую столицу в хорошем состоянии.

1 мая выставка трофейной техники ВСУ открылась на Поклонной горе в Москве. Там представлены образцы военной техники, произведенной в США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других странах. В частности, в экспозицию вошли танки Abrams и Leopard 2.