Минобороны: в Москве 1 мая откроется выставка захваченной западной техники ВСУ

В Москве на Поклонной горе пройдет выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), где, в частности, будут представлены трофеи западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Выставка в Парке Победы на Поклонной горе откроется 1 мая и продлится до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

«Помимо этого на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов», — говорится в сообщении ведомства.

Рядом с выставленной техникой поставят информационные стенды, где будут данные о производителях вооружения, его характеристиках, а также о месте и обстоятельствах его захвата.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих. Высокий боевой потенциал российских войск, как подчеркивал глава Минобороны, позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны.