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08:25, 24 апреля 2024Россия

В Москве покажут захваченную западную технику ВСУ

Минобороны: в Москве 1 мая откроется выставка захваченной западной техники ВСУ

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Москве на Поклонной горе пройдет выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), где, в частности, будут представлены трофеи западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Выставка в Парке Победы на Поклонной горе откроется 1 мая и продлится до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

«Помимо этого на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов», — говорится в сообщении ведомства.

Рядом с выставленной техникой поставят информационные стенды, где будут данные о производителях вооружения, его характеристиках, а также о месте и обстоятельствах его захвата.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих. Высокий боевой потенциал российских войск, как подчеркивал глава Минобороны, позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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