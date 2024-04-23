Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти полмиллиона военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны.

Шойгу также заявил, что интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, поставленного на Украины, будет повышена. «Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — заверил он.

Ранее глава российского оборонного ведомства сообщил, что с января по апрель 2024 года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч человек, а также 14 тысяч единиц вооружений. При этом более 1200 единиц потерянной техники приходится на танки и бронетехнику.