Названа причина ДТП с автобусом в Петербурге

РЕН ТВ: неисправные тормоза стали причиной ДТП с автобусом в Петербурге

К падению автобуса в Мойку привели неисправные тормоза. Причину недавнего ДТП в Санкт-Петербурге назвал водитель, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

В данный момент, как сообщается, он дает показания следствию. Автобус доставлен на базу в город Кингисепп Ленобласти для оценки его технического состояния и причин аварии. В ходе обыска у компании-перевозчика изъяли лицензии, путевые листы, документы о прохождении техосмотра и медицинские справки.

Ранее стали известны личности трех погибших, среди них две женщины и один мужчина. По информации Следственного комитета, число жертв трагедии увеличилось до семи.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.