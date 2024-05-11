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09:52, 11 мая 2024Россия

Названы имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге на Мойке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Известия» назвали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.

Одна из погибших Марина Ю. является уроженкой Казахстана. Вторая женщина Елена Ш. и мужчина Андрей Р. – жители Санкт-Петербурга. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до семи.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Оплату похорон возьмет на себя компания-оператор автобусного маршрута под названием «Такси». Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату.

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      Яна Лаушкина
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