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13:57, 11 мая 2024Мир

Венгрию признали новым другом Китая

FT: Венгрия после визита Си Цзиньпина вошла в число друзей Китая

Фото: PM Office / Vivien Cher Benko / Reuters

Китай признал Венгрию своим новым другом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам журналистов, отношения двух государств вышли на новый уровень после визита председателя КНР Си Цзиньпин в Будапешт. Китайский лидер похвалил власти Венгрии за независимую внешнюю политику и противодействие другим державам. «Таким образом Венгрия вошла в круг ближайших "друзей" Китая», — заметил представитель берлинского аналитического центра Merics Абигаэль Васселье.

В материале говорится, что близкое партнерство с Китаем приносит свои плоды. Китайские компании уже инвестировали в экономику Венгрии 16 миллиардов евро. «Мы рассматриваем наше сотрудничество с Китаем как огромные шанс и возможность», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

FT пишет, что Си Цзиньпин рассматривает Будапешт как участника своего проекта по организации нового порядка в мире. Он заключается в создании устойчивой мировой экономики и противодействии США. Также китайский лидер оценивает привлекательность Венгрии, которая расположена в центре Евросоюза (ЕС), может служить производственной базой для китайских корпораций и помогать обходить санкции.

Также сказано, что для Пекина Венгрия стала «главным другом», если не считать отношений с Россией и Пакистаном.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, для чего председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом ряд европейских стран. По его мнению, китайский лидер приехал якобы с целью расколоть НАТО.

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      Андрей Ставицкий
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