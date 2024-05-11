Венгрию признали новым другом Китая

FT: Венгрия после визита Си Цзиньпина вошла в число друзей Китая

Китай признал Венгрию своим новым другом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам журналистов, отношения двух государств вышли на новый уровень после визита председателя КНР Си Цзиньпин в Будапешт. Китайский лидер похвалил власти Венгрии за независимую внешнюю политику и противодействие другим державам. «Таким образом Венгрия вошла в круг ближайших "друзей" Китая», — заметил представитель берлинского аналитического центра Merics Абигаэль Васселье.

В материале говорится, что близкое партнерство с Китаем приносит свои плоды. Китайские компании уже инвестировали в экономику Венгрии 16 миллиардов евро. «Мы рассматриваем наше сотрудничество с Китаем как огромные шанс и возможность», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

FT пишет, что Си Цзиньпин рассматривает Будапешт как участника своего проекта по организации нового порядка в мире. Он заключается в создании устойчивой мировой экономики и противодействии США. Также китайский лидер оценивает привлекательность Венгрии, которая расположена в центре Евросоюза (ЕС), может служить производственной базой для китайских корпораций и помогать обходить санкции.

Также сказано, что для Пекина Венгрия стала «главным другом», если не считать отношений с Россией и Пакистаном.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, для чего председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом ряд европейских стран. По его мнению, китайский лидер приехал якобы с целью расколоть НАТО.