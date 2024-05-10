В США объяснили цель визита Си Цзиньпина в Европу

Макгрегор: Си Цзиньпин во время визита в Европу доносил мнение Путина об Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, для чего председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом ряд европейских стран. Об этом Макгрегор высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор объяснил цель визита Си Цзиньпина в Европу и опроверг идею о том, что китайский лидер приехал якобы с целью расколоть НАТО. По мнению военного из США, альянс распадется без внешнего влияния.

Бывший советник Пентагона добавил, что во время своего визита в Европу Си Цзиньпин доносил мнение президента России Владимира Путина об Украине.

«Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам», — заключил Макгрегор.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Европу 5 мая. Турне китайского главы продлится до 10 мая. Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию.