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12:46, 13 ноября 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на «вторичку» в России

Риелтор Шлома: в 2024 году цены на «вторичку» снизятся
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2024 году стоимость жилья на вторичном рынке России снизится, предсказал директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-недвижимость» Сергей Шлома. Его слова приводит издание Life.

По словам риелтора, пока цены на готовое жилье не падают в связи с недостатком предложения на фоне высокого спроса и роста числа сделок в предыдущем квартале, а также из-за того, что часть собственников в условиях неопределенности отказалась от продажи объектов. Интерес к приобретению «вторички» также еще не начал снижаться, однако эксперт уточнил, что большую часть покупателей на рынке составляют те, кому нужно решить квартирный вопрос и улучшить свои жилищные условия.

Шлома отметил, что ослабление спроса неизбежно и в следующем году он упадет примерно на 30 процентов ниже нормы. После этого, предрек он, традиционно начнет формироваться отложенный спрос, за которым последует новый подъем.

Что касается цен, то после падения интереса к покупке жилья они пойдут вниз, однако резкого удешевления, по мнению Шломы, ожидать не стоит, в том числе из-за явного дефицита предложения. «Объекты будут пополнять экспозицию постепенно, а продавцам нужно время, чтобы сориентироваться на рынке и назначить актуальные цены. По нашим прогнозам, до конца этого года и в начале следующего стоимость вторичных лотов будет находиться на прежнем уровне, снижение возможно не раньше весны 2024 года», — заявил эксперт.

Ранее директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев пришел к выводу, что цены на готовые квартиры в России начали снижаться впервые с декабря 2022 года.

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      Полина Кислицына
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