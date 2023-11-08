Цены на вторичное жилье в России начали снижаться

Риелтор Зайцев: в России начали снижаться цены на «вторичку»

Стоимость вторичного жилья в России начала снижаться впервые с декабря 2022 года. Об этом сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев, пишет агентство РИА Новости.

По словам риелтора, средняя цена квадратного метра «вторички» по стране достигла очередного пика в сентябре 2023 года, составив 90 тысяч рублей, после чего стала падать. За последний месяц стоимость такой недвижимости снизилась на 0,8 процента, до 89,3 тысячи рублей за «квадрат». «При этом непрерывный рост отмечался весь текущий год начиная с января, за этот период средняя цена продажи квадратного метра готового жилья в России выросла на 14,6 процента», — отметил эксперт.

Специалист уточнил, что в прошлый раз снижение цен на «вторичку» наблюдалось в конце 2022 года «на волне хайповых распродаж первичного жилья и грядущих ограничений субсидируемых застройщиками ставок». В данный момент рынок готовых квартир постепенно остывает из-за снижения доступности ипотеки. Число людей с одобренными жилищными кредитами стало минимальным, и в связи с этим собственники стали более активно торговаться с покупателями своих объектов. «В итоге, на рынке сейчас очень интересная переходная ситуация, когда цена предложения продолжает расти, а реальная цена продажи уже снижается», — объяснил риелтор.

Среди крупных городов страны вторичное жилье за октябрь сильнее всего подешевело в Перми — на 2,2 процента. На второй строчке в списке оказался Нижний Новгород со снижением цен на 1,6 процента. Замкнули тройку Казань и Ростов-на-Дону с показателем минус 1,3 процента в каждом. В Москве, рассказал Зайцев, готовые квартиры подешевели на 0,3 процента, а в Петербурге цены пока остались на сентябрьском уровне.

На сегодняшний день покупатели вторичного жилья ищут объекты с максимальными скидками. Что касается ситуации на этом рынке в будущем, то эксперт считает, что в среднесрочной перспективе средний размер дисконта при продаже готовых квартир будет увеличиваться, так как продавцы будут конкурировать за покупателей с более бюджетной ипотекой на рынке новостроек. При этом из-за желающих поскорее избавиться от недвижимости средний размер скидки будет расти.

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