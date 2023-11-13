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16:27, 13 ноября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

Премьер Грузии Гарибашвили выразил сожаление из-за слов президента о главе КНР

Фото: Yan Yan / Globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил сожаление на встрече с послом Китая в Тбилиси в связи с высказыванием президента страны Саломе Зурабишвили, которая осудила главу КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что слова Зурабишвили «категорически недопустимы и возмутительны». По его словам, риторика президента не соответствует позиции правительства Грузии.

Гарибашвили сообщил послу, что президент не в первый раз нарушает конституцию и наносит вред интересам государства, а также уточнил, что нарушения законодательства с ее стороны стали поводом для процедуры импичмента.

Ранее в интервью французскому каналу LCI Зурабишвили сказала, что осуждение политики Си Цзиньпина в будущем стало бы «историческим результатом». При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным.

Она также заявила, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. По ее словам, пока тяжело угадать, когда именно это произойдет. Однако, предсказала она, такое событие будет новым «большим взрывом».

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      Алевтина Запольская
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