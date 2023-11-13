Премьер Палестины призвал открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой

Премьер Палестины Штайе призвал открыть морской гумкоридор между Кипром и Газой

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа. Об этом сообщает Alarabiya.

«Мы требуем открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа, а не ограничивать их только пропускным пунктом "Рафах"», — сказал политик во время телеобращения.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за отсутствие политического решения конфликта на Ближнем Востоке.