Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы

Аббас заявил о готовности провести президентские выборы в Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Во время выступления на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти. По его словам, это необходимо для осуществления деятельности на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа.

Он также потребовал предоставить гарантии и график решения проблемы палестинских беженцев.

Ранее палестинский лидер обвинил США в отсутствии политического решения конфликта на Ближнем Востоке.