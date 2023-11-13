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19:54, 13 ноября 2023Силовые структуры

Похитившие россиянку из-за восьми миллионов рублей отправлены в колонию

В Москве суд дал от 5,5 до 11 лет троим похитителям женщины из-за 8 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы приговорил трех мужчин к срокам от 5,5 до 11 лет лишения свободы за похищение в 2009 году россиянки с целью вымогательства восьми миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что один из подсудимых был должен женщине деньги, но отдавать их не хотел. Тогда он привлек знакомых, вместе с которыми в ноябре 2009 года обманом вывез ее в гараж в районе Востряковского проезда. Там похитители вымогали у нее под угрозой убийства восемь миллионов рублей.

Их поймали благодаря свидетелям и оперативной работе силовых структур.

9 ноября сообщалось, что на Урале две девушки 18 и 23 лет предстали перед судом за похищение и избиение 54-летней женщины из ревности. Ее увезли и избили, а затем в лесу заставили рыть себе могилу руками. При этом женщине угрожали расправой и наносили удары по всему телу.

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      Любовь Ширижик
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