Сравнение цен на продукты в 2019 и 2023 годах разозлило пользователей сети

Американец Гэри Берд опубликовал в TikTok ролик, в котором сравнил цены на базовые продукты в 2019 и 2023 годах, и разозлил пользователей сети.

Автор ролика показал продуктовую корзину в американкой сети супермакетов Whole Foods и отметил, что в 2019 году он заплатил за этот пакет продуктов 87,5 доллара (около восьми тысяч рублей).

Берд купил четыре йогурта, молоко, сливочное масло, упаковку яиц, кофе, хлеб, говяжий фарш, бекон, курицу, хлопья, булочки, спагетти, чеснок, жареную индейку, картофель, помидоры, бананы, морковь, брокколи и зелень. На покупку перечисленных продуктов мужчина потратил 117 долларов (почти 11 тысяч рублей). «Цены сильно выросли после коронавируса», — сказал он.

«36-процентный рост за четыре года на продукты первой необходимости — абсолютное безумие, это грустно», «А зарплаты так и стоят на месте», «И у скольких продуктов из этого списка уменьшился объем!», — возмутились пользователи в комментариях. Другие участники обсуждения согласились с автором ролика в том, что цены на продукты действительно стали выше в последние годы.

Ранее жительница США сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах. Автор ролика выразила возмущение тем, что базовые товары подорожали в среднем на 42 процента.