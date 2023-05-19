Девушка сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах и возмутилась

Жительница США рассказала о подорожании продуктов на 42 процента с 2021 года

Жительница США под ником @heywhatsupdawg опубликовала в TikTok ролик, в котором сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах. Автор ролика возмутилась тому, что базовые товары подорожали в среднем на 42 процента.

Девушка рассказала, что заказывает продукты онлайн с 2021 года, поэтому у нее осталась информация о ценах того время. «Овсяная каша, которая стоила 2.99 доллара (около 240 рублей — прим. "Ленты.ру") подорожала на целый доллар (около 80 рублей — прим. "Ленты.ру")», — отметила она. Четыре греческих йогурта, по ее словам, раньше стоили 3.49 доллара (около 280 рублей), сейчас она покупает их за 4.49 доллара (около 360 рублей).

Автор ролика также показала, что около 450 граммов клубники в 2021 года она купила за 2.89 доллара (около 232 рублей), а в 2023 году — за 3.69 доллара (около 296 рублей). Яйца, как указала девушка в ролике, стоили 1.19 доллара (около 95 рублей), однако за два года из цена выросла до 1.99 доллара (около 160 рублей). Пачка печенья, которую в 2021 году рассказчица купила за 1.79 доллара (около 143 рублей), в 2023 году стала стоить 2.99 доллара (около 240 рублей).

Героиня видео посчитала, что с зимы 2021 года продукты питания в среднем подорожали на 42 процента. «Это просто ужасно, особенно для начинающих карьеру молодых людей, которые получают низкую зарплату. И мы еще не говорим об увеличении цен на другую еду и аренду жилья. Это все так пугает меня», — высказалась американка.

Девушка также призвала пользователей не винить себя в некачественном распределении бюджета, когда они тратят по 100 долларов (около восьми тысяч рублей), просто выйдя из дома. По ее мнению, проблема заключается в том, что действительный уровень инфляция намного выше официальны показателей, которые озвучивают в американских СМИ.

Ранее другая жительница США сравнила в TikTok цены на яйца в 2022 и 2023 годах и показала, что стоимость этого базового продукта выросла в четыре раза.