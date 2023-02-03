Сравнение цены на базовый продукт в 2022 и 2023 годах возмутило пользователей

Жительница США показала в TikTok рост цен на яйца в четыре раза с 2022 года

Жительница США сравнила цены на яйца в 2022 и 2023 годах и показала, что стоимость этого базового продукта выросла в четыре раза, что возмутило комментаторов. На ролик, опубликованный в TikTok в январе, DailyDot обратило внимание 1 февраля.

Автор видео показала чеки из супермаркета, датированные февралем 2022 года и январем 2023 года и сравнила цены на яйца. В феврале 2022 года за пять дюжин (60 штук) яиц девушка заплатила 9,59 доллара (около 672 рублей). В январе 2023 года такое же количество яиц обошлось ей в 39,89 доллара (около 2794 рублей), что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

«Люди спрашивают меня, почему я закрыл свой бизнес по изготовлению выпечки. Вот почему», — написал один из пользователей. «Эти яйца, вероятно, сделаны из золота?», «Наценка на 300 процентов!» — возмутились комментаторы. Другие также отметили, что продукты в целом значительно дорожают с каждым годом.

Ранее пользовательница TikTok из Казахстана под ником @vressenee поделилась роликом, в котором сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах. Видео, в котором она показала, что стоимость многих товаров выросла в 1,5-2 раза, также разозлило пользователей сети.