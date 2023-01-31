Видео со сравнением цен на продукты в 2021 и 2023 годах разозлило пользователей

Пользовательница TikTok показала рост цен на продукты в 1,5-2 раза и разозлила сеть

Пользовательница TikTokиз Казахстана под ником @vressenee поделилась роликом, в котором сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах. Видео, в котором она показала, что стоимость многих товаров выросла в 1,5-2 раза, разозлило пользователей сети.

«Сравниваем цены на продукты в 2021 и в 2023», — подписала ролик автор. Девушка рассказала, что уже несколько лет пользуется одним приложением для доставки продуктов. «У меня там сохранилась история заказов за 2021 год. Давайте сравним цены на одни и те же товары», — сказала она.

В 2021 году девушка покупала два килограмма стирального порошка за 1465 тенге (около 223 рублей), в 2023 его стоимость увеличилась до 2260 тенге (около 343 рублей). Автор ролика также показала стоимость килограмма курицы: в 2021 году он стоил 1463 тенге (около 222 рублей), а в 2023 году — 2900 тенге (около 441 рублей). Цены на овощи также возросли: килограмм огурцов в 2021 году стоил около 510 тенге (77 рублей), а в 2023 — 2185 тенге (около 332 рублей), а килограмм помидоров подорожал за этот период с 846 тенге (127 рублей) до 1755 (267 рублей).

«Зато зарплаты выросли в 0,5 раз», «Работать, чтобы кушать», «Даже самые базовые продукты становятся дорогими», — поиронизировали пользователи в комментариях. Многих разозлил тот факт, что цены на продукты продолжают расти. «Что за несправедливость, почему я вообще должна платить за то, чтобы просто выжить», «Нет слов, один эмоции, как говорится. И маты», — возмутились комментаторы. При этом многие отметили, что даже с учетом инфляции цены на продукты заметно выросли.