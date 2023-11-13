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10:42, 13 ноября 2023Забота о себе

Простой рецепт курицы назвали идеальным для романтического вечера

Кадр: видео @harrisonwebb97

Тиктокер по имени Харрисон у себя на странице поделился вкусным и простым рецептом курицы в панировке. На рецепт, который подписчики блогера назвали идеальным для романтического вечера в домашней обстановке, обратило внимание издание The Sun.

Харрисон начал с того, что смешал немного нарезанной петрушки, два сырых яйца и тарелку натертого пармезана с солью и перцем. После блогер сбрызнул сковороду растительным маслом, добавил немного сливочного, а затем окунул кусок куриной грудки поочередно в муку и сырную смесь. Кусок он обжаривал по три минуты с каждой стороны до золотистой корочки, после чего выложил на тарелку.

В оставшееся в сковородке масло он добавил натертый чеснок, половину кружки куриного бульона, сок половины лимона, немного сливочного масла и еще горсть петрушки. «Теперь время возвращать курицу. Пускай она пропитается соусом — и через несколько минут все готово!» — похвастался он. По мнению блогера, этот рецепт подходит для того, чтобы очаровать приглашенную в гости девушку.

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Подписчики Харрисона пришли в восторг от рецепта. «Обычно мне не нравится курица, но эта выглядит изумительно», «Просто сказочный рецепт, может быть, добавить еще немного лингвини или запеченной моркови?», «Идеально для романтического вечера», — написали они в комментариях.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал полезное свойство популярной домашней заготовки. По словам Гинзбурга, содержащиеся в квашеной капусте компоненты положительно влияют на микрофлору кишечника.

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      Александра Лисица
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