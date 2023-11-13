Птенца неясыти спасли после нападения ворон и выпустили в лес на Сахалине

Неясыть выпустили в лес после реабилитации из-за нападения ворон на Сахалине

Птенца длиннохвостой неясыти, который пострадал от нападения ворон, выпустили в лес на Сахалине после реабилитации. Об этом пишет KP.RU.

Известно, что птицу спасли сотрудники «Сахалинэнерго» и сообщили о ней в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Так молодая неясыть попала на месячный карантин в областной зооботанический парк, где ее выхаживали специалисты.

Через некоторое время ветеринары осмотрели птицу и заключили, что она активна, хорошо питается и уверенно взлетает. В естественную среду обитания неясыть выпустили сотрудники лесничества.

Ранее в ноябре в Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, запутавшуюся в медицинской нити для швов. Птицу нашли в лесу недалеко от санатория «Зеленая Роща». Ее крыло было плотно обмотано леской, она провисела на ней четыре дня.