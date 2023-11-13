ФСБ задержала готовившего взрывы в ДНР диверсанта

Пушилин: в ДНР задержан диверсант, готовивший взрывы на объектах инфраструктуры

В ДНР задержали мужчину за подготовку диверсии на объектах жизнеобеспечения

Начало событий в новости В ДНР задержали мужчину за подготовку диверсии на объектах жизнеобеспечения

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики обезвредили завербованного украинской стороной диверсанта, который планировал устроить взрывы на важных объектах инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, диверсии обернулись бы серьезными осложнениями в обеспечении жителей ДНР теплом.

Он призвал граждан к бдительности, предупредив, что противник не остановится и будет пытаться совершить теракты против мирных людей.

Ранее 13 ноября ФСБ сообщила, что задержанный является гражданином Украины, который по заданию спецслужб собирал данные о предприятиях энергетической инфраструктуры. Затем фигурант должен был их подорвать, чтобы сорвать отопительный сезон.

Отмечается, что мужчина общался с кураторами в мессенджерах и социальных сетях.