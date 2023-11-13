Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 13 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего взрывы в ДНР диверсанта

Пушилин: в ДНР задержан диверсант, готовивший взрывы на объектах инфраструктуры
Начало событий в новости В ДНР задержали мужчину за подготовку диверсии на объектах жизнеобеспечения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики обезвредили завербованного украинской стороной диверсанта, который планировал устроить взрывы на важных объектах инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, диверсии обернулись бы серьезными осложнениями в обеспечении жителей ДНР теплом.

Он призвал граждан к бдительности, предупредив, что противник не остановится и будет пытаться совершить теракты против мирных людей.

Ранее 13 ноября ФСБ сообщила, что задержанный является гражданином Украины, который по заданию спецслужб собирал данные о предприятиях энергетической инфраструктуры. Затем фигурант должен был их подорвать, чтобы сорвать отопительный сезон.

Отмечается, что мужчина общался с кураторами в мессенджерах и социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

      Названо условие дефицита газа в Европе

      Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

      Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

      Электромобили начали продавать со скидками

      В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

      Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

      На Украине погиб грузинский наемник

      На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

      Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости