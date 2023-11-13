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10:46, 13 ноября 2023Силовые структуры

В ДНР задержали мужчину за подготовку диверсии на объектах жизнеобеспечения

ФСБ: в ДНР задержали мужчину за подготовку диверсии на объектах жизнеобеспечения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.

По данным ведомства, задержанный является гражданином Украины. По заданию украинских спецслужб он собирал данные о предприятиях энергетической инфраструктуры. Затем фигурант должен был их подорвать, чтобы сорвать отопительный сезон.

Отмечается, что мужчина общался с кураторами в мессенджерах и социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Дивногорска, который передавал Службе безопасности Украины данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.

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      Екатерина Кашурникова
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