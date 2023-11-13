Россиянина арестовали за передачу СБУ данных о расположении воинских частей

В Красноярском крае ФСБ задержали местного жителя за передачу данных СБУ

В Красноярском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Дивногорска, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ведомства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Его арестовали.

В ФСБ рассказали, что россиянин сам начал переписку с работниками СБУ через мессенджер. В результате он договорился с ними о том, что будет за вознаграждение предоставлять координаты расположенных на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России. Мужчина также отправлял украинцам фотографии объектов.

Сам мужчина заявил, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. По его словам, в СБУ ему предлагали продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.

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